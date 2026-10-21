Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 октября, 09:45

Политика

Ушаков заявил, что конфликт на Украине будет главной темой беседы Путина и Уиткоффа

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Украинский конфликт будет главной темой беседы Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в среду, 21 октября, в первой половине дня. Встреча российского лидера и американского спецпосланника является плановым мероприятием, которое было согласовано заранее, добавил Ушаков.

"Оно согласовывалось несколько дней назад", – рассказал он, выступая перед журналистами.

Также Вашингтон уведомил Москву, что зять американского лидера Джаред Кушнер заболел и воздержался от поездки в РФ. При этом на встрече Путина и Уиткоффа будет присутствовать спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Ушаков также отметил, что Москва не контактировала с украинским лидером Владимиром Зеленским во время последних переговоров по урегулированию конфликта.

20 октября в Осло прошла встреча Уиткоффа и делегации Украины во главе с Зеленским. К ним также присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным СМИ, на переговорах США, Украина и европейские партнеры выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. При этом Киев выдвинул новые идеи и предложения.

После этого американский спецпосланник прилетел в Санкт-Петербург, в аэропорту его встретил Дмитриев. Затем кортеж с Уиткоффом и Дмитриевым прибыл в Константиновский дворец в Петербурге.

СМИ указывали, что на переговорах в России американская делегация хочет проложить путь к прямым трехсторонним переговорам по Украине. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва готова рассмотреть предложения США, но не будет делать политических уступок.

Читайте также


Сюжет: Переговоры по Украине
политика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика