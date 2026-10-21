Ушаков заявил, что конфликт на Украине будет главной темой беседы Путина и Уиткоффа

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Александр Казаков

Украинский конфликт будет главной темой беседы Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

По его словам, переговоры Путина и Уиткоффа пройдут в среду, 21 октября, в первой половине дня. Встреча российского лидера и американского спецпосланника является плановым мероприятием, которое было согласовано заранее, добавил Ушаков.

"Оно согласовывалось несколько дней назад", – рассказал он, выступая перед журналистами.

Также Вашингтон уведомил Москву, что зять американского лидера Джаред Кушнер заболел и воздержался от поездки в РФ. При этом на встрече Путина и Уиткоффа будет присутствовать спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Ушаков также отметил, что Москва не контактировала с украинским лидером Владимиром Зеленским во время последних переговоров по урегулированию конфликта.

20 октября в Осло прошла встреча Уиткоффа и делегации Украины во главе с Зеленским. К ним также присоединились премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным СМИ, на переговорах США, Украина и европейские партнеры выработали согласованный подход к дальнейшим дипломатическим шагам и взаимодействию с Россией. При этом Киев выдвинул новые идеи и предложения.

После этого американский спецпосланник прилетел в Санкт-Петербург, в аэропорту его встретил Дмитриев. Затем кортеж с Уиткоффом и Дмитриевым прибыл в Константиновский дворец в Петербурге.

СМИ указывали, что на переговорах в России американская делегация хочет проложить путь к прямым трехсторонним переговорам по Украине. При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Москва готова рассмотреть предложения США, но не будет делать политических уступок.

