Кортеж Уиткоффа и Дмитриева прибыл в Константиновский дворец в Петербурге

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Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым прибыл в Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.

Уиткофф прилетел в город из Норвегии 21 октября на самолете ВВС США, который приземлился в аэропорту Пулково. Там американского представителя встретил Дмитриев, после чего они вместе покинули аэропорт.

Накануне спецпредставитель США провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Осло. Непосредственно о визите Уиткоффа в Санкт-Петербург сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Дата и место возможной встречи Уиткоффа с Владимиром Путиным пока официально не объявлены. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Кремль своевременно сообщит подробности.