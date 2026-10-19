19 октября, 13:48Политика
Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без Киева
Фото: kremlin.ru
Окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, который будет готов взять на себя ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос, видит ли Владимир Путин возможность достижения мирного соглашения без непосредственного участия украинской стороны в переговорах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта и, возможно, никогда не стремился к его окончанию. При этом глава Белого дома указал на значительный прогресс в переговорах.
В свою очередь, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты при Трампе хотят склонить Украину к капитуляции. В связи с этим он выразил надежду, что ситуация изменится после промежуточных выборов в США.