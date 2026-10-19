Песков заявил, что урегулирование конфликта на Украине невозможно без Киева

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Окончательное урегулирование конфликта на Украине невозможно без участия представителя Киева, который будет готов взять на себя ответственность. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, видит ли Владимир Путин возможность достижения мирного соглашения без непосредственного участия украинской стороны в переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не хочет завершения конфликта и, возможно, никогда не стремился к его окончанию. При этом глава Белого дома указал на значительный прогресс в переговорах.

В свою очередь, Зеленский заявил, что Соединенные Штаты при Трампе хотят склонить Украину к капитуляции. В связи с этим он выразил надежду, что ситуация изменится после промежуточных выборов в США.