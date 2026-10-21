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21 октября, 12:01

Происшествия

В Кузбассе пьяный водитель бросил машину и перешел реку вброд, уходя от погони

Фото: MAX/"Полиция Кузбасса"

В Кемеровской области 37-летний водитель Chery Tiggo, находившийся за рулем в состоянии опьянения, попытался скрыться от полицейских, а затем перешел реку Мунгат вброд. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники патрулировали территорию поселка Крапивинского и обратили внимание, что водитель иномарки едет, не пристегнувшись ремнем безопасности. Мужчина проигнорировал требование об остановке, попытался уехать и во время преследования неоднократно нарушал правила дорожного движения.

"Когда мужчина понял, что уйти от погони ему не удастся, он бросил машину, перешел реку Мунгат вброд и скрылся в лесной чаще", – указано в публикации.

Когда нарушитель вернулся к своей машине, его задержали. По результатам медицинского освидетельствования уровень алкоголя в организме водителя оказался в полтора раза выше допустимых показателей.

В отношении мужчины составили шесть протоколов об административных правонарушениях. Они касаются управления автомобилем в состоянии опьянения, выезда на встречную полосу, неиспользования ремня безопасности, отсутствия страховки и невыполнения требования об остановке. Общая сумма штрафов превысила 69 тысяч рублей, нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до двух лет.

Ранее в Королеве водитель в нетрезвом состоянии сбил отца с ребенком в коляске. Предварительно, это произошло около одного из домов в Бурковском проезде. Установлено, что водитель 1968 года рождения в состоянии алкогольного опьянения, управляя легковым автомобилем марки Kia, наехал на 46-летнего мужчину с коляской на проезжей части возле своей машины. В коляске находилась его двухлетняя дочь.

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