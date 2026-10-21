Принц Гарри назвал образование детей причиной возвращения в Великобританию

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Принц Гарри, младший сын британского короля Карла III, заявил, что вернулся в Великобританию вместе с Меган Маркл и детьми ради их образования. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на его интервью для журнала GQ.

Герцог Сассекский отметил, что для него важно дать детям возможность учиться в британской школе. По его словам, семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет довольны новым учебным заведением.

"Не волнуйтесь, я не критикую американские школы. Но думаю, что для детей в возрасте 7 и 5 лет возможность сравнивать разные заведения и получать совершенно разный культурный опыт сегодня очень важна", – объяснил он.

Еще одной причиной возвращения принц назвал желание чаще видеться с близкими. Он признался, что рад снова находиться рядом с друзьями, родственниками и детьми своих знакомых. Совместные игры, по его словам, помогают Арчи и Лилибет быстрее освоиться.

О возвращении семьи в Великобританию стало известно 20 августа. Гарри, Меган и дети провели в США шесть лет, прежде чем прилететь из Калифорнии на частном самолете в аэропорт Бирмингема. Арчи и Лилибет начали учиться в британской школе в сентябре.

По данным СМИ, их переезд может быть временным и продлиться от нескольких месяцев до нескольких лет. После возвращения Гарри появился на публике, посетив лондонскую студию Tower Bridge Studios.