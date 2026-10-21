Диетолог Залетова: ламинария и морская рыба помогут в профилактике дефицита йода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дефицит йода увеличивает риск выкидыша у беременных, а также ухудшает когнитивные способности у детей. При этом в профилактике состояния помогут йодированная соль и некоторые продукты, рассказала Москве 24 заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицита. Эксперт объяснила, что йод необходим как "сырье" для щитовидной железы, которая производит гормоны, регулирующие скорость обмена веществ, рост клеток и работу нервной системы.

Когда его не хватает, щитовидная железа сначала пытается компенсировать дефицит и увеличивается в размерах, образуя зоб. Если нехватка сохраняется, развивается гипотиреоз – состояние, при котором гормонов становится слишком мало. Это проявляется вялостью, отечностью, сухостью кожи, выпадением волос, зябкостью и набором веса, пояснила врач.





Татьяна Залетова заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Но самая серьезная опасность кроется в другом. Дефицит йода критически опасен для беременных и маленьких детей. Гормоны щитовидной железы напрямую управляют развитием мозга плода. Если мать испытывает нехватку йода, риск выкидыша и мертворождения возрастает. Либо у ребенка может нарушиться развитие мозга, что способно привести к необратимому снижению интеллекта, глухоте и нарушениям речи.

Именно поэтому йододефицит считается одной из главных причин умственной отсталости в мире. Даже умеренная нехватка у детей приводит к ухудшению когнитивных способностей и задержке роста, подчеркнула Залетова.

"Самым простым и надежным способом профилактики дефицита микроэлемента является использование йодированной соли. Однако важно помнить, что добавлять ее нужно именно в готовое блюдо перед едой, потому что во время приготовления высокая температура разрушает йод", – пояснила диетолог.

В лидерах по содержанию йода находятся морские водоросли, особенно ламинария. На втором месте – морская рыба, такая как треска, камбала и скумбрия, а также морепродукты (креветки, мидии, кальмары).

Профилактика йододефицита с помощью продуктов для большинства безопасна, чего не скажешь о любых добавках с микроэлементом. Решение об их приеме должно приниматься только врачом-эндокринологом после оценки состояния щитовидной железы. В противном случае легко получить переизбыток йода, а это не менее опасно, предупредила врач.

Добавки с йодом в высоких дозах могут вызвать дисфункцию щитовидной железы даже у здоровых людей, а тем более у тех, кто уже имеет недиагностированные заболевания, например аутоиммунный тиреоидит или узловой зоб, заключила Залетова.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог, терапевт Александра Разаренова рассказала, какие продукты помогут поддержать уровень витамина D осенью. В рацион стоит добавлять жирную рыбу, такую как лосось, форель, скумбрия, сельдь, сардины, а также яичные желтки и сыр.

