ВС России нанесли комбинированный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России впервые нанесли мощный комбинированный удар по объектам ВСУ в Днепропетровске. Об этом сообщает телеграм-канал "Военкоры русской весны".

"Впервые мощнейший комбинированный удар нанесён по объектам в Днепропетровске. В городе прогремела серия сильных взрывов (не менее 16)", – указано в сообщении.

Военкоры сообщают, что российская авиация применила крылатые ракеты Х-101, Х-22, баллистические ракеты и беспилотники "Герань". Сообщается, что вскоре после первого удара последовал второй с массовым применением беспилотников.

Уточняется, что были также нанесены удары по целям в Харькове и Запорожье, а также в Николаевской области.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что ВКС России наносит удары по складам украинских войск в Запорожской области. По его словам, ВС РФ применили планирующие авиабомбы и дроны-камикадзе "Герань".

Вечером 21 мая также сообщалось о взрывах в Харькове и Одессе.

