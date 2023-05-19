Экс-советник Пентагона заявил, что США могли потерять военных вместе с Patriot в Киеве

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США могли потерять своих военнослужащих, обслуживающих зенитно-ракетный комплекс Patriot в Киеве. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. https://

"Если уничтожается батарея Patriot в окрестностях Киева, что на самом деле и произошло, то ликвидируется и находящийся рядом персонал", – заявил он.

Полковник выразил уверенность в том, что США потеряли при ударе России своих военных.

16 мая ВС РФ ликвидировали комплексом "Кинжал" ЗРК Patriot. Кроме того, ударами российских сил были поражены участки скопления живой силы ВСУ, склады с боеприпасами и вооружением.