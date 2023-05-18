В Пентагоне заявили, что поврежденную в Киеве установку Patriot починили и вернули в строй

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Представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что поврежденную систему ПВО ЗРК Patriot на Украине починили и вернули в строй. Об этом сообщает РИА Новости.

"Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе", – сказала она.

По словам Сингх, Соединенные Штаты предоставили помощь Украине в починке системы ПВО. Она не уточнила, какая именно помощь была предоставлена Киеву, отметив, что американская сторона предлагала украинским специалистам пройти обучение по поддержанию работоспособности системы на поле боя.

До этого США также предоставляли помощь относительно некоторых единиц вооружений, которые были поставлены Киеву, резюмировала Сингх.

Ранее в Минобороны РФ сообщали об уничтожении пяти пусковых установок Patriot и радиолокационной станции при помощи гиперзвукового авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в Киеве.

16 мая ВС РФ ликвидировали ударом ракеты "Кинжал" ЗРК Patriot. Также были поражены участки скопления живой силы ВСУ, склады с боеприпасами и вооружением.

