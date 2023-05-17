"Кинжал" уничтожил РЛС и пять пусковых установок Patriot в Киеве – МО РФ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ/Вадим Савицкий

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал" уничтожил пять пусковых установок Patriot и радиолокационную станцию в Киеве. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале.

В ведомстве подчеркнули, что о поражении и полном уничтожении данных целей свидетельствуют достоверно подтвержденные данные.

Ранее стало известно, что российские силы ночью нанесли удар по большому складу Вооруженных сил Украины в Николаеве, который располагается на территории судоремонтного предприятия. Назначенный объект поражен, цели удара были достигнуты.

До этого начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Александр Гордеев рассказал, что российская артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области, в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. Также российские военные отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении.

