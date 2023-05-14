ВС РФ уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская артиллерия уничтожила два пункта временной дислокации ВСУ в Запорожской области, в районе населенных пунктов Каменское и Новоданиловка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Александра Гордеева.

Помимо пунктов дислокации, артиллерийским огнем на этом направлении также были уничтожены гаубица "Мста-Б" в районе Темировки, пикапы с украинскими солдатами в районе Малой Токмачки и Каменского, а также грузовой автомобиль ВСУ около Чаривного.

Гордеев добавил, что российские силы также отразили удар реактивной системы залпового огня HIMARS на запорожском направлении.

Ранее сообщалось, что подразделение группировки Вооруженных сил РФ "Юг" благодаря наводке разведчика батальона "Спарта" ликвидировало украинскую радиолокационную систему на донецком направлении.

До этого артиллерия ВС России сорвала три попытки ротации подразделений украинских войск на купянском направлении.

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