Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделение группировки Вооруженных сил РФ "Юг" благодаря наводке разведчика батальона "Спарта" ликвидировало украинскую радиолокационную систему на донецком направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источников, оператор БПЛА нашел месторасположение украинской радиолокационной станции (РЛС). После этого ее координаты были переданы расчету гаубицы Д-30.

Бойцы российской стороны атаковали осколочно-фугасными снарядами при корректировке оператора дрона. Там произошло характерное задымление, позиция ВСУ была поражена удачно.

Ранее украинский военнопленный Александр Ляшенко рассказал, что боевой дух украинских бойцов значительно упал по сравнению с прошлым годом из-за больших потерь. По его словам, в подразделении, в котором он служил, любой обычный солдат знал как минимум о пяти убитых.

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