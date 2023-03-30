Украинский пленный заявил, что солдаты ВСУ сдаются в Артемовске из-за отсутствия поддержки

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Солдаты ВСУ сдаются в Артемовске из-за нехватки боеприпасов и отсутствия поддержки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова украинского военнопленного.

Он сообщил, он проходил службу в 93-й отдельной механизированной бригаде украинских войск. В плен бойцам ЧВК "Вагнер" он попал 26 марта во время их штурма многоэтажного дома, в котором скрывались украинские военные.

Военнопленный рассказал, что они запрашивали поддержку, однако так и не дождались ее. В связи с этим они и приняли решение о сдаче в плен, так как больше не могли продолжать вести бой.

Он добавил, что в плену с ним хорошо обращаются, кормят и дают воду. Кроме того, ему оказали первую медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.

Ранее военнопленный Вооруженных сил Украины рассказал, что из-за недостатка людей в подразделениях на передовую отправляют даже людей с инвалидностью.

До этого другой украинский военнопленный заявил, что обычные военнослужащие ВСУ не видят на позициях вооружения стран НАТО. По его мнению, вооружение, поставляемое странами Запада, поступает в Силы специальных операций Украины.

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