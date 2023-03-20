Киев изобретает все более изощренные пытки для военнопленных – омбудсмен ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Украинские военные придумывают для российских военнопленных все более изощренные методы пыток. Об этом в беседе с РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова.

"Становится еще хуже. Это (пытки. – Прим. ред.) стало еще более изощренным, к сожалению. Речь о новой партии наших вырученных ребят", – сказала она.

Омбудсмен подчеркнула, что информацию о случаях жестокого обращения с пленными власти ДНР передадут в СК РФ, она ляжет в основу одного общего уголовного дела в отношении Украины. Морозова также добавила, что, несмотря на пережитое, российские военные не падают духом.

Ранее в СК РФ заявили, что боевики ВСУ устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе. По данным ведомства, там националисты "Азова" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) всячески издевались над гражданскими, а затем расстреливали их.



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