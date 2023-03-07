Украинские боевики устроили пыточную камеру в аэропорту Мариуполя – СК

Фото: ТАСС/Frank Augstein

Боевики ВСУ устроили пыточную камеру на территории аэропорта в Мариуполе, где издевались и расстреливали гражданских, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

Во вторник, 7 марта, председатель СК РФ Александр Бастрыкин провел совещание в Херсонской области.

"Следствию предстоит провести осмотр территории аэропорта в Мариуполе, где, по показаниям очевидцев, украинские националисты из полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) устроили пыточную камеру, издевались над гражданскими лицами, а затем расстреливали их, захоранивая поблизости", – сообщает следствие.

В ведомстве отметили, что российскими следователями было установлено место, откуда велся огонь по мирным гражданам у торгового центра "Амстор". Специалисты обнаружили и зафиксировали следы минометного расчета. Следователям предстоит дать соответствующую правовую оценку действиям боевиков.

По данным следствия, установлены лица, причастные к преступлениям в отношении военных ВС РФ, которые попали в плен. Так, боец ВСУ Макаренко убил троих военнослужащих, гражданин Республики Азербайджан Имаев издевался над пленными. Эти люди в данный момент являются фигурантами уголовных дел.

Ранее сообщалось, что 235-й Гарнизонный военный суд в Москве заочно арестовал двух командиров украинского батальона "Азов" Константина Немичева и Сергея Величко за пытки и убийства военных из России.

В суде заявили, что назначена мера наказания в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента их задержания или экстрадиции.



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