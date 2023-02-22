Первое в РФ дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими поступило в суд

Фото: СК РФ

Первое в России уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими и насильственном захвате власти, поступило в суд. Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемому Антону Череднику помимо прочего вменяется убийство и обучение в целях осуществления терроризма. В Южном окружном военном суде сообщили, что подобное уголовное дело является первым в России.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет РФ предъявил обвинение военнослужащему 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Череднику. По версии следствия, военнослужащий расстрелял в Мариуполе мирного жителя за "неправильное произношение" фраз на украинском языке.

В СК РФ заявляют, что 103 военнослужащих ВСУ привлекли к уголовной ответственности в рамках дел об убийствах гражданских и обстрелах инфраструктуры. Были расследованы 80 дел, из них 66 касается убийств и причинения ранений мирным жителям, еще 14 дел связаны с разрушениями гражданских объектов.

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