Свыше 100 украинских военных привлечены к уголовной ответственности – СК РФ

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103 военнослужащих ВСУ привлекли к уголовной ответственности в рамках дел об убийствах гражданских и обстрелах инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В настоящее время завершено расследование 80 уголовных дел. <...> К уголовной ответственности привлечены 103 военнослужащих Вооруженных сил Украины, из которых 21 представитель офицерского, 10 сержантского и 72 рядового составов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство расследованных дел (66) касается убийств и причинения ранений мирным жителям, еще 14 дел связаны с разрушениями гражданских объектов. В настоящее время идет расследование еще 1,5 тысячи дел, пять дел о жестоком обращении с населением Донбасса готовятся к передаче в компетентные органы ДНР и ЛНР.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил начать расследование уголовного дела по факту убийства Ивана Сушко, главы ВГА Михайловки Запорожской области. Сушко погиб 24 августа при подрыве автомобиля: он получил ранения, однако в больнице скончался.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

