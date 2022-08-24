Глава ВГА Михайловки погиб при подрыве автомобиля в Запорожской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Глава военно-гражданской администрации Михайловки Иван Сушко погиб при подрыве автомобиля в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что бомба была заложена под сиденьем машины. При взрыве Сушко получил ранение и был госпитализирован, однако от полученных травм скончался.

Ранее в результате подрыва автомобиля в Харьковской области погиб глава администрации поселка Великий Бурлук Евгений Юнаков. В администрации отмечали, что это был спланированный теракт, который подготовили украинские боевики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

