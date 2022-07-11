Глава администрации Великого Бурлука погиб при подрыве автомобиля

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Глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб в результате подрыва его автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ВГА области.

"Подрыв автомобиля в Великом Бурлуке, в результате которого погиб руководитель местной администрации Евгений Юнаков, – это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что подрыв машины осуществила диверсионно-разведывательная группа, подложившая под автомобиль взрывное устройство.

Ранее стало известно, что жители Херсона помогли предотвратить покушение на главу военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо. Они обнаружили самодельное взрывное устройство на пути следования автомобиля Сальдо. Позднее российские саперы обезвредили бомбу.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

