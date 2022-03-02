Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в республике, включая здание общеобразовательной школы при посольстве РФ. Об этом говорится в официальном заявлении министерства.
Министерство уже обратилось в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух неиспользуемых в дипломатических и консульских целях объектов недвижимости. Утверждается, что Россия обладает этими объектами незаконно.
Речь идет об объектах недвижимости, расположенных на улице Собеского, 100, и улице Келецка, 45. Польский суд уже предписал передать их законному владельцу – Государственному казначейству республики.
Кроме того, МИД рекомендовал использовать все доступные процессуальные средства для скорейшего проведения судебных разбирательств по другим делам, связанным с недвижимостью.
"В Польше есть много объектов недвижимости, которые Россия занимает незаконно. Мы должны вернуть их. Такое решение было принято на самых высоких уровнях польского государства. В этих зданиях должны разместиться люди, пострадавшие в результате войны на Украине", – заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.
Польская сторона утверждает, что несколько объектов дипломатической недвижимости, используемых Россией в Варшаве и Гданьске, с правовой точки зрения не оформлены. В Москве же говорят, что объекты российской дипломатической недвижимости, расположенные на территории Польши, являются собственностью РФ.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
После начала российской операции США, страны Европейского союза и другие государства ввели против РФ санкции. Некоторые международные организации между тем прекратили сотрудничество с Россией или приостановили ее членство. Так, приостановить членство РФ решили в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.
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