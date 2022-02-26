Медведев оценил приостановку членства России в СЕ и ПАСЕ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал приостановку членства России в Совете Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.

По его словам, это является поводом хлопнуть дверью и забыть о бессмысленных встречах.

"Это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", – написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".

Ранее Евросоюз включил в санкционный список Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Также были включены заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и председатель правительства РФ Михаил Мишустин и депутат Госдумы Дмитрий Певцов.

18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

