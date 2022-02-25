В МИД РФ назвали неприемлемой риторику Лондона, поощряющую деструктивные действия Киева

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Москва считает неприемлемой провокационную риторику Лондона, поощряющую деструктивные действия властей Украины, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов в телефонном разговоре с заместителем министра иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в ходе переговоров Титов довел до британской стороны позицию России по ситуации с признанием государственного суверенитета Донецкой и Луганской народных республик.
"Акцентировано, что Россия будет принимать действенные меры по защите национальных интересов. Указано на неприемлемость провокационной риторики Лондона, нацеленной на поощрение киевского режима к деструктивным действиям и дальнейшее усугубление ситуации", – говорится в сообщении.
Ранее госминистр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что хоть Украина и не является членом НАТО, Альянс все равно окажет ей поддержку в самообороне.
18 февраля на фоне участившихся обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины началась эвакуация жителей Донбасса в Россию. После этого режим ЧС регионального характера ввели в Ростовской, Воронежской, Курской и Пензенской областях, а также в Крыму и Подмосковье.
21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.
Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите республик. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
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