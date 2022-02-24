Захарова оценила заявление британских властей о готовности помочь Украине

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления британского внешнеполитического ведомства о готовности помогать Украине на фоне спецоперации российских Вооруженных сил. Она отметила, что те уже "помогли" Украине.
"МИД Британии: Украина не член НАТО, но мы будем помогать им в самозащите. Вы уже помогли. Отдыхайте", – написала дипломат в своем телеграм-канале.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, подчеркнув, что в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.
После этого госминистр по Европе и Северной Америке МИД Британии Джеймс Клеверли заявил, что, хоть Украина и не является членом НАТО, Альянс все равно окажет ей поддержку в самообороне. По его словам, премьер-министр страны созвал экстренное заседание кабмина по ситуации на Украине.
Действия России направлены не против народа Украины – Небензя
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