В Минобороны РФ опровергли заявления о потерях самолетов и бронетехники

11:23
Фото: министерство обороны РФ
Заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного о потерях российских самолетов и бронетехники являются ложью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
Ранее Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. Президент России подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
Он также призвал солдат Вооруженных сил Украины сложить оружие и идти домой. По его словам, все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям.
После в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам. По данным министерства, таким способом выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В Минобороны подчеркнули, что гражданскому населению Украины ничего не угрожает.
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