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Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что милитаризованная Украина представляет угрозу для России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Милитаризованная Украина, в которой приветствуются националисты, представляет угрозу для России. В Киеве неоднократно заявляли о готовности дойти до Москвы", – сказал он.

Парламентарий выразил мнение, что власти России предпринимают верные действия для защиты страны.

По словам Цекова, высокоточные удары наносятся только по военным объектам Украины. А большая часть украинских военнослужащих сложит оружие, чтобы затем служить истинной Украине, в которой не будет националистов и любителей НАТО.

На фоне операции России президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство. Он также рассказал, что провел переговоры с рядом мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и премьера Британии Бориса Джонсона.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

После этого полеты гражданских самолетов над Украиной ограничили из-за возможных угроз. Ограничения установили в границах Киевского, Днепрского, Львовского, Одесского, Симферопольского районов.