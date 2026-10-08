Психолог Самбурский: проживание в квартире-студии способствует частым конфликтам

Студии почти исчезли из премиального сегмента московских новостроек, выяснили аналитики. Почему возникла такая тенденция, как обстоят дела с менее дорогой недвижимостью подобного формата и за счет чего можно сделать жизнь на маленькой площади комфортнее, разбиралась Москва 24.

Мало места?

Премиальный сегмент московских новостроек все чаще обходится без студий. По данным одного из агентств элитной недвижимости, из 55 подобных жилых комплексов в активной продаже лишь 16 (29%) включают такой формат. В оставшихся 39 проектах студий нет вообще, сообщает "Газета.ру".

Если брать в расчет только классические студии площадью от 23 до 40 квадратных метров, доля комплексов с подобным предложением падает до 23%, подсчитали аналитики.





Виктория Григорьева управляющий партнер агентства элитной недвижимости Премиальный сегмент – это про ощущение исключительности и комфорт, а не про экономию каждого метра. Застройщики сознательно отказываются от студий, потому что целевая аудитория приобретает жилье, прежде всего, для себя, а не как компактный инвестиционный лот.

По данным аналитиков, в комфорт- и бизнес-классе студия работает как "входной билет": относительно невысокий бюджет покупки, хороший арендный потенциал, удобство для съемщика. В премиуме логика другая – покупатель готов платить за пространство, приватность и качество жизни, а не за компактно нарезанные метры.



При этом ранее власти Москвы ограничили проектирование и строительство квартир и студий площадью до 28 квадратных метров. Исключение составляют только проекты с положительным заключением экспертизы, полученным до 7 мая 2024 года.

При этом столичные студии выросли в цене более чем в два раза за последние пять лет, сообщил РБК со ссылкой на аналитиков. К примеру, в июле 2021-го за такой лот просили 8,8 миллиона рублей, а в июле 2026-го – 17,9 миллиона.

Больше – выгоднее?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студий в премиальных проектах становится гораздо меньше, это тренд на рынке, подтвердил Москве 24 риелтор Олег Свиридов.

По его словам, нарезка квартир – показатель статуса проекта. Престижный ЖК не может содержать 30–40% студий: это уже не будет соответствовать его уровню.

"Те студии, что там есть, продаются довольно быстро, и цена квадратного метра всегда дороже. Когда остается мало лотов, застройщики ставят такую стоимость, что купить их можно ненамного выгоднее, чем однокомнатную квартиру", – сказал Свиридов.

Что касается ситуации со студиями в более доступных сегментах недвижимости, если по проекту предусмотрено порядка 30% студий, они так и будут продаваться и планироваться. Но по сравнению с тем, что было пять лет назад, такого жилья действительно становится меньше, уточнил риелтор.





Олег Свиридов риелтор Под разрешенную в Москве минимальную площадь чаще подходит однокомнатная квартира, чем большая студия, и здесь первая конкурирует со второй. Покупатель часто предпочитает однокомнатную квартиру, потому что разница в цене уже незначительная.

При этом, если сравнить стоимость квадратного метра, студия будет значительно дороже. В любом проекте действует обычная математика: чем меньше площадь квартиры, тем дороже цена "квадрата" и наоборот, пояснил Свиридов.

"Типичный покупатель студии зависит от жилого комплекса, где он ее выбирает. Если брать статусные премиальные проекты, портрет очень разный. Это могут быть люди, приобретающие недвижимость для инвестиций, иногородние покупатели, которым не нужно иметь в Москве дорогую квартиру", – уточнил он.

Последним необходим "пиджачный" вариант: для поездок в столицу раз в два месяца, чтобы останавливаться в своем жилье, а не в гостинице, и чувствовать себя комфортнее. Также это могут быть клиенты, которые покупают студии детям как старт их самостоятельной жизни, резюмировал Свиридов.

Комфорт в небольшом пространстве

Клинический психолог Станислав Самбурский в беседе с Москвой 24 упомянул понятие субъективного ощущения тесноты: можно быть счастливым в небольшой квартире и несчастным в просторной, если не получается уединиться.

"В маленькой студии этот вопрос стоит особенно остро: поссорились – спрятаться некуда. В "однушке" один ушел на кухню, другой в спальню, остыли, помирились. В студии человек может только отвернуться, а второй все равно считывает дыхание, взгляд, позу", – уточнил он.

В таком случае раздражение накапливается: начинает выводить из себя громко поставленная чашка, включенный телевизор, разбросанные носки.





Станислав Самбурский клинический психолог Люди ссорятся не потому, что разлюбили, а потому что негде побыть наедине. Нужно регулярно отдыхать друг от друга: у каждого должно быть личное время, пространство и деньги. Это не раздельная жизнь – просто необходимы дни, когда муж встречается с друзьями или жена идет с подругами, что укрепляет брак.

В противном случае человек дольше задерживается на работе, сидит в машине возле подъезда, бесцельно ходит по магазинам – потому что домой не хочется.

"Также в студиях фактически живут на кухне, потому что площадь единая. Утром человек открывает ноутбук за тем же столом, где вчера ужинал. Трудясь удаленно, он вовсе никуда не выходит, а рабочее место всегда перед носом. На этот счет есть лайфхак: если трудитесь – надевайте соответствующую одежду, а потом снимайте, когда день подошел к концу", – сказал Самбурский.

По его мнению, если переехать невозможно, не стоит пытаться превратить студию в трехкомнатную квартиру с помощью дизайнерских средств. Главный принцип маленького жилья – не сколько вещей там находится, а сколько свободного пространства удалось сохранить. Иногда выкинуть лучше, чем прикупить.

"Отдайте вещи на хранение, перетрясите гардероб: если сбавить объем имущества на 30% – станет легче, так как пространство увеличится. Если работаете из дома, организуйте постоянное место. Ноутбук не используйте для сериалов, документы убирайте в шкаф", – посоветовал психолог.

Также нужен ритуал завершения дня: снять рабочие туфли, закрыть программы, включать определенную музыку 30 дней подряд – выработается привычка. Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение: сожители не обязаны быть вместе 24 часа.

"Часть занятий стоит переносить за пределы дома. Лучше выбирать студии, где рядом есть спортзалы, парки, кафе", – отметил эксперт.





Станислав Самбурский клинический психолог Важный момент: когда не можешь позволить себе квартиру побольше, нередко воспринимаешь существующую как временное наказание – не делаешь ремонт, не покупаешь ничего для уюта, не приглашаешь гостей. Живя с мыслью: подзаработаю, перееду и начну жить нормально, можно прожить 10 лет "в черновике". Даже самое маленькое жилье стоит обустраивать так, чтобы хотелось вернуться.

Кроме того, есть лайфхак – декорировать помещение под сезон. Четыре раза в год стоит минимально что-то менять: например, новый плед и наволочки осенью. Таким образом, минимальными средствами можно изменить пространство, и оно будет ощущаться комфортнее, заключил Самбурский.

