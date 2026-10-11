Команда проекта "Рыбарь" вернулась в Россию

Основатель проекта "Рыбарь" Михаил Звинчук и его команда вернулись в Россию после задержания в Черногории. Об этом сообщает РИА Новости.

Самолет авиакомпании Air Serbia, вылетевший из Белграда, приземлился в Москве около 02:05. По прибытии Звинчук рассказал, что освобождению команды способствовали правительство РФ и министерство иностранных дел.

"И государство, и частные структуры сработали слаженно. По нам отрабатывали, для нашего освобождения, – правительство Российской Федерации, министерство иностранных дел, наши специальные службы", – сказал он.

Звинчук добавил, что усилия для его возвращения также приложили госкорпорация "Ростех", главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и "огромное количество неравнодушных лиц".

Звинчук, его супруга и некоторые члены команды были задержаны в Черногории 9 октября. Они планировали провести съемку Цетинского монастыря, на которую ранее подавали официальный запрос.

Через некоторое время власти Черногории приняли решение о выдворении Звинчука и его спутников. Они были признаны угрозой нацбезопасности республики.

В проекте уточнили, что говорить о финале этой истории пока преждевременно. Там также отметили оперативную реакцию государственных структур России.