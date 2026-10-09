Блогер Звинчук заявил, что полиция Черногории подозревала его в вербовке на СВО

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Полиция Черногории после ареста спрашивала у основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука, планировал ли он вербовать иностранных граждан для участия в СВО. Об этом он рассказал в телеграм-канале проекта.

Он уточнил, что задержание произошло утром после того, как команда попросила официальное разрешение на съемку документального фильма в Цетинском монастыре. По словам Звинчука, накануне они пытались связаться с митрополитом, но ответа не последовало, а после пришла полиция.

При этом досматривали команду без протоколов, добавил основатель проекта. Все вещи и техника были изъяты.

Спустя 8 часов съемочную группу решили отпустить, однако технику возвращать не стали. Звинчук отметил, что посольство России направило официальную ноту для решения этого вопроса.

Автор проекта от лица всей команды поблагодарил официального представителя МИД РФ Марию Захарову и российских дипломатов за помощь.

Звинчук, его супруга и некоторые члены команды были задержаны в Черногории 9 октября. Они планировали провести съемку Цетинского монастыря, на которую ранее подавали официальный запрос.

Через некоторое время власти Черногории приняли решение о выдворении Звинчука и его спутников. Они были признаны угрозой нацбезопасности республики.

В проекте уточнили, что говорить о финале этой истории пока преждевременно. Там также отметили оперативную реакцию государственных структур России.

