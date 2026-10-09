Песков: дипломаты выяснят причины задержания блогера Звинчука в Черногории

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Российские дипломаты будут выяснять причины задержания основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории. Об этом в беседе с телеканалом "Звезда" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Дипломаты будут <...>, как и в случае с каждым российским гражданином, заниматься защитой его прав", – подчеркнул представитель Кремля.

О задержании Звинчука, его жены и команды стало известно 9 октября. Операцию провела Служба безопасности Черногории в городе Рисане.

При этом известно, что Госдеп США предлагал за информацию о сотрудниках "Рыбаря" 10 миллионов долларов. Это аргументировалось тем, что проект якобы проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США.

Команда телеграм-канала "Рыбарь", комментируя ситуацию, заявила, что никаких нарушений законодательства Черногории со стороны руководителя проекта и его сотрудников не было. Также подчеркивается, что они находились на территории страны легально и официально.

По данным СМИ, было возбуждено уголовное дело об угрозе национальной безопасности. Звинчуку может грозить до 15 лет тюрьмы.