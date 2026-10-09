Руководителю проекта "Рыбарь" Михаилу Звинчуку может грозить до 15 лет тюрьмы

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Основателю телеграм-канала "Рыбарь" Михаилу Звинчуку после задержания в Черногории может грозить до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил канал SHOT.

Как отмечали местные СМИ, Звинчук приехал в Черногорию вместе с супругой и коллегами для съемок фильма о переходе страны на визовые правила Евросоюза.

Спецслужбы уже знали об их прибытии и следили за ними на протяжении нескольких дней. По данным канала BAZA, они могли получить данные о прибывших из системы бронирования отеля Movenpick.

Власти страны предположили, что в фильме евроинтеграцию могут выставить навязанным политическим процессом и продемонстрировать ее в негативном для государства ключе. В местных СМИ также распространяли анализ американского Института изучения войны за ноябрь 2024 года, в котором говорилось, что руководитель проекта якобы рассказывал о международной сети более чем из 250 каналов на 28 языках, а также о запуске медиашкол в Сербии, Боснии и Герцеговине и Киргизии.

Вместе с Звинчуком задержали и членов его съемочной команды. У них изъяли технику, в том числе квадрокоптеры.

Возбуждено уголовное дело об угрозе национальной безопасности. Задержанных подозревают в проведении информационных операций, которые рассматривают якобы как возможную "гибридную деятельность".

В течение суток Звинчука, его супругу и съемочную команду передадут прокурору. Сейчас они находятся на допросе в управлении полиции в Которе.

О задержании Звинчука, его жены и команды стало известно 9 октября. Они были задержаны службой безопасности Черногории в городе Рисане. Посольство РФ уже выясняет обстоятельства задержания.

В телеграм-канале "Рыбарь" заявили, что никаких нарушений законодательства Черногории со стороны руководителя проекта и его команды не было. В публикации подтверждается, что они находились на территории страны легально и официально. В планах у участников проекта была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

При этом известно, что Госдеп США предложил за информацию о сотрудниках "Рыбаря" 10 миллионов долларов. Это аргументировалось тем, что проект якобы проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США.