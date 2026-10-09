09 октября, 12:45Происшествия
Руководителю проекта "Рыбарь" Михаилу Звинчуку может грозить до 15 лет тюрьмы
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Основателю телеграм-канала "Рыбарь" Михаилу Звинчуку после задержания в Черногории может грозить до 15 лет тюрьмы. Об этом сообщил канал SHOT.
Как отмечали местные СМИ, Звинчук приехал в Черногорию вместе с супругой и коллегами для съемок фильма о переходе страны на визовые правила Евросоюза.
Спецслужбы уже знали об их прибытии и следили за ними на протяжении нескольких дней. По данным канала BAZA, они могли получить данные о прибывших из системы бронирования отеля Movenpick.
Власти страны предположили, что в фильме евроинтеграцию могут выставить навязанным политическим процессом и продемонстрировать ее в негативном для государства ключе. В местных СМИ также распространяли анализ американского Института изучения войны за ноябрь 2024 года, в котором говорилось, что руководитель проекта якобы рассказывал о международной сети более чем из 250 каналов на 28 языках, а также о запуске медиашкол в Сербии, Боснии и Герцеговине и Киргизии.
Вместе с Звинчуком задержали и членов его съемочной команды. У них изъяли технику, в том числе квадрокоптеры.
Возбуждено уголовное дело об угрозе национальной безопасности. Задержанных подозревают в проведении информационных операций, которые рассматривают якобы как возможную "гибридную деятельность".
В течение суток Звинчука, его супругу и съемочную команду передадут прокурору. Сейчас они находятся на допросе в управлении полиции в Которе.
О задержании Звинчука, его жены и команды стало известно 9 октября. Они были задержаны службой безопасности Черногории в городе Рисане. Посольство РФ уже выясняет обстоятельства задержания.
В телеграм-канале "Рыбарь" заявили, что никаких нарушений законодательства Черногории со стороны руководителя проекта и его команды не было. В публикации подтверждается, что они находились на территории страны легально и официально. В планах у участников проекта была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.
При этом известно, что Госдеп США предложил за информацию о сотрудниках "Рыбаря" 10 миллионов долларов. Это аргументировалось тем, что проект якобы проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США.