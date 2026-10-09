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09 октября, 18:48

Происшествия

Проект "Рыбарь" прокомментировал выдворение Звинчука из Черногории

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Говорить о финале ситуации с задержанием основателя проекта "Рыбарь" Михаила Звинчука в Черногории пока преждевременно. Об этом сообщается в телеграм-канале проекта.

"Бежать впереди паровоза и говорить о финале истории пока преждевременно. И все же вновь отметим оперативную реакцию государственных структур в условиях, когда у граждан России за рубежом возникли проблемы", – говорится в сообщении.

В проекте "Рыбарь" подчеркнули, что Звинчук и его спутники находились на черногорской территории официально и не нарушали местное законодательство. Там ожидают окончательного разрешения ситуации.

Основателя "Рыбаря", его жену и некоторых членов команды задержали в Черногории 9 октября. Они планировали провести съемку Цетинского монастыря, на которую ранее подавали официальный запрос.

Позднее в Черногории приняли решение о выдворении Звинчука и его спутников. У них аннулировали право на пребывание, также их признали угрозой нацбезопасности страны. Более того, у россиян изъяли дрон, фотокамеры и мобильные телефоны и направили на экспертизу для "установления целей и задач их использования" на территории государства.

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