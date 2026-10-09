Авторов проекта "Рыбарь" выдворят из Черногории

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Власти Черногории решили выдворить авторов проекта "Рыбарь" из страны. Об этом сообщили в управлении местной полиции.

Уточняется, что у пятерых граждан России было аннулировано право на пребывание. Кроме того, основателя "Рыбаря" Михаила Звинчука и его спутников признали угрозой нацбезопасности Черногории.

При этом у россиян изъяли дрон, фотокамеры и мобильные телефоны, их направили на экспертизу "установления целей и задач их использования" на территории государства.

Основатель проекта, его жена и некоторые члены команды "Рыбаря" были задержаны в Черногории 9 октября. Операцию в черногорском Рисане провела Служба безопасности страны.

В телеграм-канале "Рыбарь" указывали, что задержанные находились на территории страны легально и официально. В планах у них была съемка Цетинского монастыря, на которую ранее был подан официальный запрос.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские дипломаты будут выяснять причины задержания Звинчука. При этом зампред Совбеза Дмитрий Медведев предостерег россиян от поездок в европейские страны. Политик уверен, что потенциально на всех россиян "объявлена охота".

