Симоньян считает, что команду "Рыбаря" могут выдать Украине

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Задержанных в Черногории сотрудников проекта "Рыбарь" выдадут Украине, а не США. Таким мнением поделилась главный редактор RT Маргарита Симоньян в МАХ.

По ее прогнозу, именно этот сценарий окажется худшим с точки зрения возвращения этих людей на родину. Она отметила, что их все равно вернут, однако они "натерпятся".

"Им – мужества, остальным урок: летаем только в те страны, в которых абсолютно уверены!" – подчеркнула Симоньян.

Главред RT также призвала не ездить во "вражьи" страны, в число которых сейчас входит Черногория, даже если формально туда можно летать и санкций нет.

"Потерпите еще чуток. Мы потом им всем растолкуем, как нужно Родину любить. Нашу", – заключила она.

О задержании основателя телеграм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, его жены и команды в Черногории стало известно 9 октября. Операцию в городе Рисане провела Служба безопасности страны.

При этом известно, что за информацию о сотрудниках "Рыбаря" Госдеп США предлагал 10 миллионов долларов. Это объяснялось тем, что проект якобы проводил информационные операции для продвижения интересов России и вмешательства в президентские выборы в США.

Команда телеграм-канала в комментарии по поводу ситуации заявила, что со стороны руководителя проекта и его сотрудников нарушений законодательства Черногории не было. Также подчеркивается, что они находились на территории страны легально и официально.

Как сообщают СМИ, было возбуждено уголовное дело об угрозе национальной безопасности. Звинчуку может грозить до 15 лет тюрьмы.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что российские дипломаты будут выяснять причины задержания основателя телеграм-канала.

