Глава РАН Красников рассказал, что ИИ помогает в борьбе с беспилотниками

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Искусственный интеллект (ИИ) помогает в борьбе с вражескими беспилотниками, позволяя анализировать данные и отсеивать ложные цели. Об этом рассказал РИА Новости президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников.

Он отметил, что борьба с беспилотниками противника – комплексная и сложная задача.

"То есть борьба с БПЛА даже по Москве начинается не на подлете к столице, она начинается уже там, на границе СВО", – пояснил он.

Глава РАН добавил, что на помощь приходит искусственный интеллект и машинная обработка данных, которая анализирует данные акустических датчиков, радиолокационных станций, видеоизображения и отфильтровывает ложные цели.

Ранее правительство России включило антидроновые ружья в перечень служебного и гражданского оружия, а также специальных средств для сотрудников почты. В зависимости от выполняемых задач – охраны почтамта, сопровождения денежных средств и других – определяются характер оружия и нормы расхода патронов на успешное им овладение.

В свою очередь, правительство Ямало-Ненецкого автономного округа утвердило выплату в размере 1 миллиона рублей членам мобильных огневых групп за уничтоженный беспилотник. Выплату получит группа, которая успешно отразила атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры.