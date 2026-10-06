В ЯНАО начнут выплачивать 1 млн руб за сбитые БПЛА

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа утвердило выплату в размере 1 миллиона рублей членам мобильных огневых групп за уничтоженный беспилотник. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.

Выплату получит группа, которая успешно отразила атаку БПЛА на объекты топливно-энергетической инфраструктуры. Сумма будет распределена между всеми участниками МОГ. При этом выплата не предусмотрена, если дрон нанес объекту ущерб.

Решение о назначении выплаты принимает департамент региональной безопасности. Информацию об уничтожении беспилотника должен подтвердить военный комиссариат.

Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко объявил о введении новых мер поддержки для бойцов МОГ. За каждый сбитый над регионом дрон будет выплачиваться премия в размере 100 тысяч рублей. Службу в мобильных огневых группах губернатор назвал "работой для настоящих мужчин".