Российский морпех сбил беспилотник ВСУ, на котором была просьба не делать этого

Фото: телеграм-канал "Морская пехота России"

Российский военнослужащий с позывным Лада из группировки войск "Центр" уничтожил украинский разведывательный дрон "Лелека", на крыле которого операторы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили просьбу не сбивать аппарат. Об этом морпех рассказал РИА Новости.

Лада занимает должность помощника начальника штаба по противодействию БПЛА зенитного дивизиона 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск "Центр".

По его словам, дрон был сбит в мае 2025 года на херсонском участке фронта. Он стал одной из первых целей, пораженных морским пехотинцем. Во время сближения с аппаратом в камеру дрона попала надпись: "FPV, не надо, please. Последний борт отправят в махру". Несмотря на это предупреждение, цель была уничтожена.

Морпех объяснил, что таким образом оператор дрона ВСУ пытался передать: "Это мой последний беспилотник. Если вы его собьете, меня отправят в пехоту".

Видео с уничтожением беспилотника вскоре появилось в Сети и стало основой для множества мемов. Лада заказал шеврон с этой надписью и теперь носит его на форме.

Ранее сообщалось, что средства ПВО за сутки уничтожили 1 750 украинских беспилотников самолетного типа и 17 крылатых ракет большой дальности "Фламинго". Кроме того, были сбиты две управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

Тем временем в Ленинградской области состоялись испытания новейшего боевого лазера, созданного для уничтожения дронов. В них приняли участие сотрудники Росгвардии и представители военно-промышленного комплекса. Они использовали мобильную лазерную установку, установленную на базе внедорожного автомобиля. Эксперименты проводились в условиях, максимально приближенных к реальным боевым.