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23 июня, 20:16

Политика

Глава Ленинградской области пообещал по 100 тыс руб за каждый сбитый беспилотник

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о введении дополнительных мер поддержки для бойцов мобильных огневых групп (МОГ), которые защищают регион от ударов БПЛА. За каждый сбитый беспилотник будет выплачиваться премия в 100 тысяч рублей. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

"Ключевая задача МОГ – защита ленинградского неба, критической инфраструктуры и наших жителей от угроз с воздуха", – написал Дрозденко.

Резервисты, которые заключат контракт через областной военкомат, будут получать единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей. Их зарплата в месяц будет начинаться от 200 тысяч рублей. Контрактники застрахованы на 2 миллиона рублей.

Дрозденко подчеркнул, что служба в мобильных огневых группах является "работой для настоящих мужчин" с достойными условиями. В МОГ берут граждан в возрасте до 62 лет, их оформляют через ГКУ ЛО "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области". Служба ведется только на территории региона.

Ранее Владимир Путин заявил, что ВСУ бьют по гражданской инфраструктуре, чтобы раскачать российское общество. По его словам, БПЛА у Украины есть за счет Запада, который буквально работает на киевский режим.

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