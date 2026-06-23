Baza: в Шереметьево повредили бизнес-джет стоимостью свыше 10 млн долларов

Фото: телеграм-канал Baza

Бизнес-джет Bombardier Global Express XRS авиакомпании "Северо-Запад" повредили во время буксировки в ангар в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации СМИ, он столкнулся левой законцовкой стабилизатора с вентиляционной шахтой.

"От удара по левой плоскости горизонтального стабилизатора самолета пошла трещина длиной 55 миллиметров", – сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты зафиксировали разрушение верхней и нижней панелей. По предварительным данным, поломка не является критической, но на ремонт уйдет несколько месяцев. Самолет пока отстранили от полетов.

Bombardier Global Express XRS выпустили в 2011 году. На борту могут находиться до 19 пассажиров. Его долгое время использовали в Китае, однако российская компания выкупила его в 2024 году. Тогда он получил в России регистрацию RA-73588.

Стоимость аренды этого бизнес-джета до неполадок составляла 660 тысяч рублей в час. По некоторым данным, в мае 2026-го он несколько раз летал между Москвой и Стамбулом.

Ранее стало известно, что сертификация самолета МС-21 и его серийный выпуск могут произойти уже в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время встречи с Владимиром Путиным. Треть сертификационных полетов на данный момент уже завершена.