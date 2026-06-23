Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 18:49

Транспорт
Главная / Новости /

Baza: в Шереметьево повредили бизнес-джет стоимостью свыше 10 млн долларов

Бизнес-джет стоимостью свыше 10 млн долларов повредили в Шереметьево – СМИ

Фото: телеграм-канал Baza

Бизнес-джет Bombardier Global Express XRS авиакомпании "Северо-Запад" повредили во время буксировки в ангар в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По информации СМИ, он столкнулся левой законцовкой стабилизатора с вентиляционной шахтой.

"От удара по левой плоскости горизонтального стабилизатора самолета пошла трещина длиной 55 миллиметров", – сказано в сообщении.

Кроме того, специалисты зафиксировали разрушение верхней и нижней панелей. По предварительным данным, поломка не является критической, но на ремонт уйдет несколько месяцев. Самолет пока отстранили от полетов.

Bombardier Global Express XRS выпустили в 2011 году. На борту могут находиться до 19 пассажиров. Его долгое время использовали в Китае, однако российская компания выкупила его в 2024 году. Тогда он получил в России регистрацию RA-73588.

Стоимость аренды этого бизнес-джета до неполадок составляла 660 тысяч рублей в час. По некоторым данным, в мае 2026-го он несколько раз летал между Москвой и Стамбулом.

Ранее стало известно, что сертификация самолета МС-21 и его серийный выпуск могут произойти уже в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил глава "Ростеха" Сергей Чемезов во время встречи с Владимиром Путиным. Треть сертификационных полетов на данный момент уже завершена.

Читайте также


транспорт

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика