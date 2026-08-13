В Севастополе задержана подозреваемая в подрыве военнослужащего

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Севастополе задержана россиянка, подозреваемая в подрыве военнослужащего Минобороны РФ, сообщили в ФСБ по республике Крым и городу Севастополю.

Согласно информации ведомства, задержанная, родившаяся в 1994 году, совершила подрыв по указанию украинских спецслужб. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Злоумышленница была оперативно задержана.

В настоящее время ведется комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что после атаки ВСУ на город погибли четверо сотрудников МЧС и один охранник. Вражеское средство поражения сдетонировало, когда пиротехники выполняли работы по очистке земли от взрывоопасных предметов.

У погибших остались родные и близкие, которым окажут всю необходимую помощь и поддержку.

