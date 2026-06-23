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23 июня, 19:05

Культура

Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Ножкина

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР и поэта Михаила Ножкина. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

По словам президента, из жизни ушел талантливый, преданный делу человек, автор музыкальных произведений и стихотворных строк, в которых искренне звучат темы исторической памяти, гордости за подвиг поколения победителей и безграничной любви к Родине.

Путин отметил, что светлая память об артисте навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег.

Ножкин скончался в возрасте 89 лет 22 июня. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Прощание с артистом запланировано на 25 июня. Церемония начнется в 10:30 в Нижнем храме Христа Спасителя в Москве.

Ножкин известен зрителям по ролям в фильмах "Хождение по мукам", "В начале славных дел", "Ошибка резидента", "Юность Петра", "Одиночное плавание", "Освобождение" и других. Кроме того, он удостоился орденов "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" IV степени и Александра Невского.

"Страсти на эстраде": Михаил Ножкин

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