Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 июня, 11:02

Культура

Причиной смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина стала продолжительная болезнь

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Причиной смерти народного артиста РСФСР и поэта Михаила Ножкина стала продолжительная болезнь, сообщили ТАСС в семье артиста.

Они отметили, что Ножкину было 89 лет, а последние несколько дней он отказывался от еды и воды.

В беседе с изданием "Абзац" актриса Лариса Голубина, внучка поэта, сообщила, что его уход из жизни стал результатом естественного процесса. Он был обусловлен не только преклонным возрастом, но и накопившимися за годы недугами. В последние дни поэт мало разговаривал и практически не передвигался самостоятельно.

"Конкретные медицинские подробности я не могу сказать, к сожалению. Как еще могло быть в таком возрасте?" – сказала актриса.

Она также добавила, что в настоящий момент дата прощания пока неизвестна, поскольку родственники сами ждут информацию об этом.

Михаил Ножкин ушел из жизни в понедельник, 22 июня. Он снимался в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Юность Петра", "Освобождение" и многих других. Кроме того, артист принял участие в первом "Голубом огоньке", а также создал гимн "Бессмертного полка", композиции "Я люблю тебя, Россия" и "Последний бой".

Читайте также


культура

Почему зумеры стремятся стать нишевыми?

Термин используют для описания всего нестандартного и уникального

Читать
закрыть

Почему россияне не хотят становиться руководителями?

Причина в нежелании обрекать себя на проблемы и дополнительную ответственность

Также нужно осваивать определенные навыки

Читать
закрыть

Станут ли смерчи нормой для столичного региона?

С научной точки зрения в мире наблюдается учащение всевозможных погодных аномалий

Читать
закрыть

Чем опасны таблетки для снижения расхода топлива в машине?

Использование таблеток-присадок способно привести к дорогостоящему ремонту

Читать
закрыть

Чем заняться в парках в рамках программы "Лета в Москве"?

До 31 августа в 17 парках все желающие смогут посетить бесплатные кружки

До 27 сентября в трех парках продолжается проект "Лесные библиотеки"

Читать
закрыть

Как правильно подготовиться к восхождению в горы?

Важно обзавестись экипировкой и приучить организм к длительной нагрузке

Читать
закрыть

Почему зумеры боятся телефонных звонков по работе?

Такие контакты воспринимаются как вторжение в личное пространство

Читать
закрыть

Как ограничения в Крыму повлияют на туристов летом 2026 года?

Глава Крыма приостановил прием детей в местные летние лагеря и места оздоровления

Количество новых бронирований в Крым уменьшилось на 25–50%

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика