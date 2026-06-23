Причиной смерти народного артиста РСФСР Михаила Ножкина стала продолжительная болезнь

Фото: ТАСС/Сергей Виноградов

Причиной смерти народного артиста РСФСР и поэта Михаила Ножкина стала продолжительная болезнь, сообщили ТАСС в семье артиста.

Они отметили, что Ножкину было 89 лет, а последние несколько дней он отказывался от еды и воды.

В беседе с изданием "Абзац" актриса Лариса Голубина, внучка поэта, сообщила, что его уход из жизни стал результатом естественного процесса. Он был обусловлен не только преклонным возрастом, но и накопившимися за годы недугами. В последние дни поэт мало разговаривал и практически не передвигался самостоятельно.

"Конкретные медицинские подробности я не могу сказать, к сожалению. Как еще могло быть в таком возрасте?" – сказала актриса.

Она также добавила, что в настоящий момент дата прощания пока неизвестна, поскольку родственники сами ждут информацию об этом.

Михаил Ножкин ушел из жизни в понедельник, 22 июня. Он снимался в таких фильмах, как "Хождение по мукам", "Юность Петра", "Освобождение" и многих других. Кроме того, артист принял участие в первом "Голубом огоньке", а также создал гимн "Бессмертного полка", композиции "Я люблю тебя, Россия" и "Последний бой".

