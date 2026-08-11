Авария произошла на внутренней стороне ТТК в районе съезда на проспект Мира

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На внутренней стороне Третьего транспортного кольца в районе съезда на проспект Мира произошло ДТП. Из-за аварии движение на магистрали затруднено на 3,6 километра, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Отмечается, что автомобили движутся по двум полосам из четырех. В ведомстве призвали учитывать эти ограничения при планировании поездки.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего уточняются.

По информации источника Агентства "Москва", на ТТК столкнулись грузовик и мотоцикл. Один человек погиб.

Ранее два человека пострадали во время аварии в Домодедове. Предварительно, на 1-м километре автодороги Красный путь – Житнево водитель рейсового автобуса наехал на грузовик Ford, который в это время был припаркован на обочине. В автобусе находились шесть человек, двое из которых обратились за помощью врачей.

