В Москве арестован мужчина, обвиняемый в изнасиловании женщины в подвале

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в изнасиловании женщины в подвале жилого дома на Ореховом бульваре, сообщили в пресс-службе столичного СУ Следственного комитета РФ.

По данным следствия, это произошло вечером 29 июля. Злоумышленник совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. Женщина обратилась в полицию. Дело расследует Нагатинский межрайонный следственный отдел.

Подозреваемый был задержан. Ему предъявлено обвинение по статьям "Изнасилование" и "Насильственные действия сексуального характера". Злоумышленник заключен под стражу, а расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Ульяновске арестовали двух иностранных граждан, которые обвиняются в надругательстве над девочкой. По данным следствия, это произошло во дворе на улице Ленина. Мигранты, которым 20 и 22 года, изнасиловали ребенка, которому еще не исполнилось 14. Возбуждено уголовное дело.

