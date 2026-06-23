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23 июня, 19:58

Происшествия

Людей эвакуировали из небоскреба в Мадриде после взрыва

Фото: x.com/ArturoCrosby

Людей эвакуировали из небоскреба в деловом районе Мадрида после взрыва, за которым последовал пожар. Об этом РИА Новости сообщил представитель национальной полиции Испании.

По его данным, речь идет о башне энергетической компании Moeve, расположенной в деловом комплексе района Чамартин.

Согласно информации телерадиокомпании RTVE, возгорание возникло в техническом помещении на 25-м этаже. На место случившегося прибыли пожарные, полицейские и медики. В настоящий момент пожар уже локализован.

Двум пострадавшим оказали помощь из-за легкого отравления дымом, одной прохожей – из-за приступа тревоги. Причины ЧП устанавливаются.

Ранее взрыв произошел на заводе фейерверков на Мальте. В результате пострадал один человек. Он получил легкие травмы. Также повреждения зафиксированы у автомобилей и ближайших к предприятию домов.

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