11 июня, 06:58Происшествия
7 человек погибли при взрыве на юге Китая
Фото: ТАСС/Евгений Пахомов
Как минимум 7 человек погибли во время взрыва в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.
Инцидент случился в уезде Синъань городского округа Гуйлинь. В результате взрыва также пострадали 17 человек.
Следствие исключает версию о взрыве бытового газа. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее в Кашкадарьинской области в Узбекистане произошел взрыв на газовой заправке, в результате которого погибли 6 человек. По данным МЧС, на станции взорвались бытовые газовые баллоны.
Еще один взрыв прогремел в начале июня на заводе фейерверков на Мальте. После первого взрыва последовал второй. Жителей соседних районов пришлось эвакуировать. В результате пострадал один человек.
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