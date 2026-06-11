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11 июня, 06:58

Происшествия

7 человек погибли при взрыве на юге Китая

Фото: ТАСС/Евгений Пахомов

Как минимум 7 человек погибли во время взрыва в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местную полицию.

Инцидент случился в уезде Синъань городского округа Гуйлинь. В результате взрыва также пострадали 17 человек.

Следствие исключает версию о взрыве бытового газа. На месте ЧП находятся сотрудники полиции, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Кашкадарьинской области в Узбекистане произошел взрыв на газовой заправке, в результате которого погибли 6 человек. По данным МЧС, на станции взорвались бытовые газовые баллоны.

Еще один взрыв прогремел в начале июня на заводе фейерверков на Мальте. После первого взрыва последовал второй. Жителей соседних районов пришлось эвакуировать. В результате пострадал один человек.

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