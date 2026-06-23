Подростки под Брянском утонули в необорудованном для купания месте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На озере Новое в Брянской области утонули двое подростков 2010 и 2011 годов рождения. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в необорудованном для купания месте. По данным ведомства, вечером во вторник, 23 июня, спасатели извлекли из воды тела погибших. Одного из них поднял матрос-спасатель пляжа, второго обнаружили водолазы городского управления по делам ГО и ЧС.

Прокуратура Унечского района начала проверку по факту гибели несовершеннолетних. Сотрудники надзорного органа устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Карачаево-Черкесии было обнаружено тело 15-летнего подростка, который утонул в горной реке Маруххев в Зеленчукском районе. Молодого человека нашли в двух километрах от места происшествия.