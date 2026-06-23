Фестиваль нового русского стиля "Фолково" пройдет в парке "Сокольники" 11 июля

Насыщенную программу подготовили в столичных парках в рамках проекта "Лето в Москве". Горожане и гости столицы могут принять участие в творческих мастер-классах, квизах, спеть в караоке и не только. О том, чем заняться в городских парках, – в материале Москвы 24.

Фолк-фестиваль и путешествие по импрессионизму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

11 июля в парке "Сокольники" состоится фестиваль нового русского стиля "Фолково". Откроет программу часовой диджей-сет, где народные мотивы получат современную электронную обработку. С 13:00 до 15:00 можно будет услышать выступление локальных коллективов, а с 15:00 начнется главное шоу с участием популярных артистов, фольклорных ансамблей и хоровой битвой. Параллельно с 12:00 до 20:00 будет работать малая сцена "Забава" с интерактивами, посвященными русской культуре.

С 13:00 до 17:00 в творческой мастерской научат плести венки из живых цветов и создавать кукол из нитей. Кроме того, зона "Лукоморье" с площадками по мотивам русских сказок откроется для детей с 12:00 до 20:00.

Помимо этого, в честь десятилетия Музея русского импрессионизма до 30 сентября в саду имени Н. Э. Баумана, Измайловском парке, детском парке имени Н. Н. Прямикова и в "Ходынском поле" можно будет увидеть арт-павильоны.

Гости смогут познакомиться с историей и особенностями импрессионизма, а также принять участие в мастер-классах по живописи, скетчингу и коллажу. Параллельно получится поучаствовать в фестивале пленэров и написать собственные шедевры. Узнать подробнее время работы площадок можно здесь.

Творческие программы и городские квизы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 31 августа в 17 парках столицы все желающие смогут посетить бесплатные кружки. Проект "Досуг в парках" включает более 50 образовательных и творческих программ – от медиа и психологии до музыки и лингвистики. Для детей организованы мастерские крафтовых украшений, гитары, выжигание, авиамоделирование и работа с шерстью.

Для взрослых есть занятия по диджеингу, мюзиклу, разговорному английскому, йоге, цигуну и латине. Полный список направлений, а также расписание можно найти здесь. Важно: на мастер-классы нужно предварительно регистрироваться.

Также до 12 сентября в рамках городского досуга продолжаются и парковые квизы. Это цикл викторин, посвященных разным темам – от искусства и литературы до истории и урбанистики.

Городские огороды и интеллектуальные мастер-классы

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Вместе с тем до 27 сентября в трех московских парках – "Ходынское поле", усадьба Воронцово и парк 50-летия Октября – продолжается проект "Лесные библиотеки". В павильонах на свежем воздухе можно не только почитать, но и принять участие в обсуждениях, а также получить советы по выбору литературы. Для посетителей организуют мастер-классы, музыкальные и поэтические вечера, интеллектуальные игры и небольшие спектакли.

Также до 27 сентября всех желающих приглашают посетить парки "Ходынское поле", 50-летия Октября, Таганский, Измайловский и музей-заповедник "Царицыно", где проходит фестиваль "Сады и огороды". Гости могут посадить овощи, зелень и травы, научиться ухаживать за растениями, получить консультации специалистов и посетить мастер-классы.

Каждый желающий сможет купить "Паспорт садовода", в котором будет список заданий. За их выполнение гости получат специальные печати. Обладателям всех отметок вручат подарки.

Музыкальное лето

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В свою очередь, музыкальный проект "Парковый хор" проходит в столице до 12 сентября. Исполнить любимые композиции вместе с другими участниками сможет каждый желающий. Специальной подготовки не требуется: знакомый репертуар и неформальная атмосфера помогут почувствовать себя уверенно. Расписание ближайших встреч можно найти здесь.

Кроме того, до 12 сентября в Москве продолжатся встречи "Караоке в парках", где любой желающий также сможет исполнить любимые песни в открытом пространстве.

До 26 сентября гостей приглашают посетить и программу "Военные оркестры в парках" в рамках юбилейного фестиваля "Спасская башня". Выступления можно будет услышать на площадках по выходным и праздничным дням.

Помимо этого, до 30 сентября продолжится фестиваль "Парковая симфония". Городские пространства приглашают гостей послушать произведения русской и мировой классики, современные интерпретации и экспериментальные коллаборации. Концепция фестиваля "Наблюдение. Действие. Сопричастность" построена как трилогия, раскрывающая взаимодействие зрителя с искусством. Одно из мероприятий пройдет уже в грядущие выходные, 27 июня с 19:30 до 20:30 в парке "Покровский берег".