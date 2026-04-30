Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 10:26

Город

Лесные библиотеки в парках Москвы возобновят работу 1 мая

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Лесные библиотеки с 1 мая возобновят работу в трех парках Москвы в рамках проекта "Лето в парках". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

По его словам, лесные библиотеки в прошлом летнем сезоне посетили 35 тысяч гостей, а в зимнем – более 50 тысяч человек.

"Количество тематических мероприятий и мастер-классов в уютных пространствах увеличилось более чем в полтора раза, а число их участников выросло почти вдвое", – добавил Фурсин.

По выходным в павильонах парков "Ходынское поле" и 50-летия Октября, а также в усадьбе Воронцово можно будет посетить мастер-классы, музыкальные вечера, анимационные программы, спектакли и квизы. В будние дни эти пространства будут использоваться в качестве коворкинг-зон для чтения и настольных игр. Также в библиотеках организуют благотворительные мастер-классы по изготовлению окопных свечей для СВО.

В этом сезоне в пространствах проекта вновь будут размещены QR-коды книжного сервиса "Яндекс Книги".

Ранее сообщалось, что ленивый пикник состоится на "Городской ферме" ВДНХ с 1 по 3 мая. Посетители смогут побывать на мастер-классе по посадке растений. Также для детей и взрослых подготовили экозадания в резиденции, в рамках которых они сделают кормушку из сена, панно из шишек, жуков из камней и веток, нарисуют тематический рисунок.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика