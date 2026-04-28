Центр Москвы перекроют 29 апреля

Новости

28 апреля, 16:20

Ленивый пикник пройдет на "Городской ферме" ВДНХ с 1 по 3 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Ленивый пикник состоится на "Городской ферме" ВДНХ с 1 по 3 мая. Гостям предложат принять участие в мастер-классах и поесть шашлык, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фермы.

"С 1 по 3 мая россияне традиционного будут отдыхать. Но не у всех есть дачи и возможность поехать на природу в эти выходные дни. "Городская ферма" нашла выход и подготовила ленивый пикник", – говорится в сообщении.

Посетители смогут побывать на мастер-классе по посадке растений с 11:00 до 19:00. Также для детей и взрослых подготовили экозадания в резиденции, в рамках которых они сделают кормушку из сена, панно из шишек, жуков из камней и веток, нарисуют тематический рисунок.

Кроме того, все дни на "Городской ферме" будут организованы экскурсии по территории, муравьиная ферма и настольные игры в шатре. С 12:00 до 18:00 гости также смогут поучаствовать в активностях от партнеров фермы.

Ранее "Мосбилет" представил подборку спектаклей для посещения на майские праздники. С 1 по 9 мая в Москве состоится театральный фестиваль, который охватит широкий спектр жанров – от детских интерактивных постановок до глубоких философских драм и мистических интерпретаций М. А. Булгакова.

