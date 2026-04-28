Украинский президент Владимир Зеленский использовал VIP-борт для полета в Эр-Рияд и Баку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По уточнению собеседника агентства, лидер Украины передвигался по маршруту Саудовская Аравия – Азербайджан на неизвестном самолете в сопровождении узкого круга лиц.

"На Украине предполагают, что на чартерном рейсе перевозились денежные средства ("черный нал"), а также некое конфиденциальное имущество", – добавил он.

На прошлой неделе Зеленский совершил визит на Ближний Восток, посетив Саудовскую Аравию, ОАЭ, Катар и Иорданию.

При этом ранее он предложил странам Персидского залива, где обострилась ситуация из-за американо-израильской операции против Ирана, некие украинские системы перехвата дронов, которые ВСУ не способны эффективно использовать даже для защиты объектов в Киеве. Взамен он запросил поставку ракет Patriot.

Немногим ранее глава киевского режима стал участником неформального саммита Евросоюза на Кипре. СМИ предположили, что он лично посетил заседание, чтобы опередить главу венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра в получении денег от Брюсселя.

По мнению журналиста Алекса Христофору, Зеленский хотел "отпраздновать" выделение кредита в 90 миллиардов евро. Корреспондент также выдвинул мнение, что последний надеется на то, что Киеву не придется возвращать этот заем.